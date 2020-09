Autoindustrie Geely bietet neue E-Auto-Architektur auch anderen Herstellern an

Die Technologie sei in den Forschungszentren in China, Schweden, Deutschland und dem Vereinigten Königreich entwickelt worden. Kurzfristig dürften mehrere hunderttausend Fahrzeuge damit in China produziert werden. Langfristig solle die Zahl „erheblich gesteigert“ werden, sagte der Sprecher vor der Messe, die am Samstag die Pforten öffnet. Die „Auto China 2020“ in Peking ist die erste große internationale Automesse seit mehr als einem halben Jahr.