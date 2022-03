Autoindustrie: GM-Arbeiter in Schanghai schlafen wegen Lockdown auf Fabrikboden

Die Maßnahmen entsprechen dem „Closed-Loop"-Management („geschlossener Kreislauf“), den die chinesische Metropole von Unternehmen verlangt, um ihre Produktion am Laufen zu halten. Bei diesem System schlafen, leben und arbeiten die Beschäftigten in Schanghai wie in einer Blase, isoliert vom Rest Chinas. So soll die Verbreitung des Virus in der Stadt mit rund 26 Millionen Einwohnern verhindert werden. Einen ähnlichen Ansatz gab es auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking.