Zusätzlich zum Wettbewerb von außen drohe Opel „neuer Wettbewerb von innen“, sagte Jürgen Gietl von der Managementberatung BrandTrust im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Anfang Januar besiegelte Opel-Mutterkonzerns PSA die Megafusion mit Fiat Chrysler. Dank der Fusion sollen die Kosten sinken, auch bei Opel. Bei den Standorten, in der Entwicklung und im Vertrieb könnte es den deutschen Autobauer hart treffen. (Mehr darüber lesen Sie hier.) Mit Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Abarth, Chrysler, Dodge, Ram und Jeep hätte der Konzern 14 Marken. „Stellantis wird sein Portfolio nach der Fusion neu aufstellen“, so Gietl. Die Marken würden nach Klasse, Zielgruppe und Regionen aufgeteilt. „Jede Marke braucht eine messerscharfe Positionierung, das Haifischbecken, in dem sich Opel bewegt, wird noch größer.“ Durch die Fusion werde Opel „stärker unter Druck geraten“, sagte auch puls-Chef Konrad Weßner Ende 2020 gegenüber der WirtschaftsWoche.