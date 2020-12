Autoindustrie Honda in Großbritannien stoppt Produktion wegen Lieferschwierigkeiten

Der japanische Autobauer Honda hat die Produktion in seinem Standort im englischen Swindon wegen Lieferschwierigkeiten vorübergehend eingestellt. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. „Die Situation wird derzeit beobachtet, mit dem Ziel, die Produktion so bald wie möglich wieder zu starten“, so der Sprecher.