Autoindustrie Importeursverband rechnet mit Nachfragerückgang um sechs Prozent in 2020

Dabei stellen sich die deutschen Autobauer angesichts der hohen Investitionen in die Elektromobilität, den weltweiten Handelskonflikten und dem Brexit auf eine längere Durststrecke ein. Die Nachfrage auf dem weltgrößten Pkw-Markt in China werde auch im kommenden Jahr schrumpfen, wenn auch nicht mehr so stark wie zuletzt. Das teilte der Verband der Automobilindustrie am Mittwoch in Berlin mit.