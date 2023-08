Autoindustrie: Li Auto greift BMW, Audi und Mercedes in China an

Der chinesische Autobauer Li Auto sagt den deutschen Marken BMW, Audi und Mercedes auf dem Heimatmarkt den Kampf an. „Wir wollen bis 2024 die Nummer eins unter den Premium-Automarken in China werden“, sagte Konzernchef Li Xiang am Dienstagabend vor Investoren. Schon im kommenden Jahr wolle man BMW, Mercedes-Benz und Audi in China überholen, indem man die Einführung neuer Modelle beschleunige und die Produktion hochfahre. Im Jahr 2024 werde das Unternehmen vier neue Modelle auf den Markt bringen, darunter drei Elektroautos.