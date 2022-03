Autoindustrie: Mercedes-Benz bremst Produktion im Werk Sindelfingen

Die Werke von Mercedes-Benz liefen weltweit „nahezu“ uneingeschränkt, erklärte der Autobauer weiter. Wegen des Mangels an Komponenten aus der Ukraine verlagerten Zulieferer Produktion an andere Standorte. So hatte der Autozulieferer Leoni, ein Spezialist für Kabelbäume, angekündigt, die in der Ukraine stockende Produktion woanders hin zu verlagern.