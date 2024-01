Autoindustrie: Mercedes-Benz kommt beim Pkw-Absatz 2023 nicht vom Fleck

Der Autobauer Mercedes-Benz hat 2023 etwa genauso viele Autos verkauft wie im Vorjahr. Der Absatz belief sich auf 2,04 Millionen Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Wachstum in Europa konnte dabei die geringeren Auslieferungen auf dem wichtigsten Markt China und in Nordamerika nicht ausgleichen.