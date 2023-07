Autoindustrie: Mercedes sieht „dramatischen Preiskampf“ bei E-Autos in China

Aber auch auf Mercedes-Benz oder BMW und Audi kommen nach langer Dominanz in China härtere Zeiten zu, warnte er. „Wir erwarten, dass auch im Premiumsegment ein ähnlicher Kampf entstehen wird.“ In diesem Markt seien bereits fünf chinesische Hersteller unter den ersten zehn. Stefan Bratzel, Chef des Center of Automotive Management, riet den deutschen Autobauern zu Angreifermentalität: „Sie haben die Kraft, aber sie bringen die nicht so auf die Straße wie die anderen.“