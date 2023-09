Autoindustrie: Mercedes will mit digitalem Zwilling schneller Autos bauen

Der Autobauer Mercedes-Benz will ab Mitte des Jahrzehnts dank digitaler Technik Werke schneller auf die Produktion neuer Modelle umstellen. Die Umrüstung auf neue Fahrzeuge soll mit Hilfe eines digitalen Zwillings geplant und virtuell simuliert werden, so dass die laufende Montage nur minimal unterbrochen werden müsse, erklärte Mercedes am Mittwoch.