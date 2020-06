Autoindustrie Milliardenkredit für Renault lässt den Aktienkurs steigen

Der in finanzielle Schwierigkeiten geratene Autobauer Renault hat mit Banken einen staatlichen garantierten Kredit von bis zu fünf Milliarden Euro vereinbart. Der Darlehensbetrag könne ganz oder teilweise in Anspruch genommen werden, teilte Renault am Mittwoch in Boulogne-Billancourt mit. Der französische Staat garantiere 90 Prozent des Kredits. Die Aktien des französischen Autobauers schnellten im frühen Handel um bis zu 9,2 Prozent nach oben.