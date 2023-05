Autoindustrie: Millionen Toyota-Fahrzeuge sind von Datenleck betroffen

Ein Einstellungsfehler in der Cloud hat eine Datenpanne beim weltgrößten Autobauer Toyota verursacht. Fahrzeugdaten von etwa 2,15 Millionen Kunden in Japan aus dem Zeitraum November 2013 bis Mitte April 2023 seien öffentlich zugänglich gemacht worden, wie der japanische Konzern am Freitag mitteilte.