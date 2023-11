Autoindustrie: Pkw-Absatz in China wächst weiter – Sprung für November erwartet

Der chinesische Automarkt ist den dritten Monat in Folge gewachsen. Im Oktober stiegen die Pkw-Verkäufe in China im Vergleich zum Vorjahr um knapp zehn Prozent auf zwei Millionen Einheiten, wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) am Mittwoch mitteilte. Im November könnte der Absatz sogar um 20 Prozent zulegen, weil die Hersteller ihre Verkaufsziele auf dem größten Automarkt der Welt erreichen wollten.