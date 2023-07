Autoindustrie: Pkw-Nachfrage legt im Juni um ein Viertel zu – Elektroautos besonders gefragt

Der Automarkt in Deutschland gewinnt dank der hohen Nachfrage nach Elektroautos weiter an Fahrt. Im Juni wurden mit gut 280.000 Pkw knapp 25 Prozent mehr Neuwagen registriert als im Vorjahresmonat, wie am Mittwoch aus der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts hervorging.