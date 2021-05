Autoindustrie: Pkw-Neuzulassungen in Europa erholen sich im April deutlich

Seit Jahresbeginn kletterte der Autoabsatz um etwa ein Viertel auf 3,4 Millionen Fahrzeuge. Am stärksten unter den großen EU-Ländern fiel der Zuwachs in Italien (plus 68 Prozent) und Frankreich (51 Prozent) aus, gefolgt von Spanien (18,8 Prozent) und Deutschland (7,8 Prozent). In Großbritannien, das nicht mehr zur EU gehört, legten die Neuzulassungen um 16 Prozent zu.