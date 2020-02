Autoindustrie Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler frühestens im Herbst

Ex-VW-Konzernchef Martin Winterkorn wurde in Braunschweig schon im April 2019 wegen Betrugs und strafbarer Werbung angeklagt. Aber das dortige Landgericht hat nach einem Bericht des Wirtschaftsmagazins „Business Insider“ in einigen Punkten Zweifel an Tatverdacht oder Strafbarkeit. Die Entscheidung über einen Prozess steht noch aus.