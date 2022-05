Autoindustrie: Rekordgewinn bei Audi – Auch dank Rohstoffgeschäften

Audi verdient dank der hohen Nachfrage nach Premiumautos so gut wie nie zuvor. Die VW-Tochter erwirtschaftete im ersten Quartal einen Betriebsgewinn von 3,468 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie vor Jahresfrist, wie Audi am Donnerstag mitteilte. Die Ergebnisentwicklung spiegele die gute Markenpositionierung und die fortgesetzte Fixkostendisziplin wider. Das erste Quartal sei weiterhin von der angespannten Versorgungslage geprägt gewesen, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger. „Neben den Halbleitern und Lockdowns in China spüren wir die Folgen des Kriegs in der Ukraine.“ Das habe Audi aber gut managen können.