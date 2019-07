Autoindustrie: Renault kappt Umsatzziel wegen Autokrise

Paris Der französische Autobauer Renault senkt wegen der mauen Autokonjunktur die Umsatzprognose. Angesichts der rückläufigen Nachfrage werde der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres liegen anstatt zu wachsen, teilte Renault am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Auch andere Autobauer und Zulieferer hatten zuletzt die Erwartungen enttäuscht. Renaults Partner Nissan will sich mit einem radikalen Sparkurs aus der Krise sparen und streicht rund 12.500 Jobs.