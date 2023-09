Autoindustrie: Stellantis bietet in US-Autostreik 19,5 Prozent mehr Lohn

Der Autobauer Stellantis hat einem Medienbericht zufolge im Autostreik in den USA ein Angebot gemacht. Der Chrysler-Mutterkonzern biete den Arbeitern nun eine Lohnerhöhung von 19,5 Prozent und die stundenweise Abrechnung an, berichtete die "Detroit News" am Freitag unter Berufung auf die Gewerkschaft UAW.