Autoindustrie: Stellantis kooperiert bei Auto-Software mit Amazon

Die Opel-Mutter Stellantis will mit Amazon bei der Entwicklung von Infotainment-Systemen in Fahrzeugen zusammenarbeiten. Das „digitale Cockpit“ solle 2024 auf den Markt kommen, erklärten die Unternehmen zur Bekanntgabe ihrer Kooperation am Rande der US-Technikmesse CES am Mittwoch.