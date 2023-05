Autoindustrie: Stellantis ruft 132.000 Jeep-SUV wegen Brandgefahr zurück

Der Autokonzern Stellantis ruft in den USA 132.000 Jeep SUVs wegen Brandgefahr zurück in die Werkstatt. Der Rückruf betreffe Jeep-Cherokee-Fahrzeuge der Baujahre 2014 bis 2016, die mit einer elektrischen Heckklappe ausgestattet seien, teilte die Opel-Mutter am Dienstag mit. Ein elektrischer Kurzschluss im Modul der Heckklappe könne bei ein- oder ausgeschalteter Zündung zu einem Fahrzeugbrand führen.