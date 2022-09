Autoindustrie: Taifun im Anmarsch: Toyota und Nissan stellen vorübergehend Produktion ein

Bei Toyota wird die Produktion während der Abendschichten in drei Werken heruntergefahren, wie der Konzern am Montag mitteilte. Die Arbeit solle voraussichtlich in der Nachtschicht am Dienstag wieder aufgenommen werden. Auch Nissan Motor und Nissan Shatai wollen Nachtschichten am Montag und Tagesschichten am Dienstag in einigen Fertigungsstätten aussetzen.