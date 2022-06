Autoindustrie: USA erheben Anklage gegen US-Sparte von Stellantis im Dieselstreit

Das US-Justizministerium hat die US-Sparte des Autobauers Stellantis am Donnerstag formell einer kriminellen Verschwörung im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgaswerte von Dieselfahrzeugen beschuldigt. Eine Bundesbezirksrichterin in Detroit setzte einen Termin vor Gericht für Freitag an. Eine Stellungnahme von Stellantis lag nicht vor.