Autoindustrie: Volkswagen bündelt Bank- und Leasing-Geschäft in Europa

Der Wolfsburger Autobauer Volkswagen bringt sein Finanzierungs- und Leasing-Geschäft in Europa wieder unter ein Dach. Die Volkswagen Bank soll dazu mit dem Europa-Geschäft der Leasing- und Versicherungs-Tochter Volkswagen Financial Services AG in einer gemeinsamen Holding gebündelt werden, wie die beiden Konzerngesellschaften am Mittwochabend mitteilten.