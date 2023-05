Autoindustrie: Volkswagen holt bei Auslieferungen in China auf

Auch in anderen Regionen legten die Auslieferungen deutlich zu, um 28,7 Prozent in Westeuropa und um 34 Prozent in Südamerika. In Nordamerika fiel das Wachstum mit 8,9 Prozent nicht so hoch aus. Weltweit steigerte sich Europas größter Autokonzern im vergangenen Monat um 40 Prozent. Seit Jahresbeginn rollten 2,76 Millionen Pkw, Lkw und Busse zu den Kunden, plus 14,3 Prozent.