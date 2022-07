Autoindustrie: Volvo baut neues Werk für E-Autos in der Slowakei

Der schwedische Autobauer Volvo baut angesichts der hohen Nachfrage nach Elektroautos in Europa für rund 1,2 Milliarden Euro ein neues Werk in der Slowakei. Die neue Fabrik in Kosice im Osten des Landes in der Nähe der ungarischen Grenze werde für bis zu 250.000 rein elektrische Fahrzeuge im Jahr ausgelegt sein und solle 2026 ans Netz gehen, teilte der zur chinesischen Geely-Gruppe gehörende Autobauer am Freitag mit.