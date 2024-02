Autoindustrie: Volvo gibt Polestar kein Geld mehr – Harte Zeiten für Elektroauto-Start-ups

Und so könnte sich bei den Elektroautos das wiederholen, was die Autobranche vor einem Jahrhundert schon einmal gesehen hat. Als der Verbrennungsmotor erfunden wurde, brach in Europa und den USA Gründungsfieber aus, zahlreiche Erfinder wollten ein Stück vom Kuchen haben und scheiterten. Viele der einst unabhängigen Autobauer sind schließlich in Unternehmen wie Volkswagen, General Motors oder Stellantis aufgegangen.