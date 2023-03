Autoindustrie: VW hebt nach Gewinnplus Dividende kräftig an – Aktie steigt um fast neun Prozent

Trotz Ukrainekrieg und Energiekrise kann Europas größter Autobauer Volkswagen entspannter in das kommende Geschäftsjahr blicken. Für 2023 stellt der Konzern eine Umsatzrendite zwischen 7,5 und 8,5 Prozent in Aussicht. Am unteren Ende der Spanne ist das ein halber Prozentpunkt mehr als für das vergangene Jahr prognostiziert worden war.