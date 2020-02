Autoindustrie VW investiert hunderte Millionen Euro in den Bau von SUV-Modellen in Argentinien

Der Volkswagen-Konzern investiert in Argentinien rund 800 Millionen Dollar, umgerechnet 720 Millionen Euro, unter anderem in den Bau eines neuen SUV-Modells für Lateinamerika. VW will den neuen Stadtgeländewagen Tarek im Werk in Pacheco bauen und steckt dafür rund 650 Millionen Dollar in die Anlagen am Standort.