Bei den Marken stach insbesondere Seat/Cupra mit einem Absatzplus von gut einem Drittel heraus, gefolgt von Skoda mit plus 18,5 Prozent und Audi mit plus 17,4 Prozent. Die Nutzfahrzeugsparte mit ihrem Hauptprodukt VW-Bus verkaufte knapp ein Viertel mehr Fahrzeuge. Die Kernmarke VW - die allein für mehr als die Hälfte des Gesamtabsatzes steht - schaffte ein Plus von 6,7 Prozent. Die Sportwagenschmiede Porsche bekam allerdings die Schwäche in China zu spüren und verkaufte lediglich 3,3 Prozent mehr Autos als im Vorjahr.