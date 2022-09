Autoindustrie: VW und Elia wollen E-Autos ins Stromnetz integrieren

Noch ist das Zukunftsmusik, das System könnte nach Meinung von Experten angesichts des steigenden Anteils an regenerativer Energieerzeugung aber bald an Bedeutung gewinnen. Die Elektromodelle der ID-Familie von VW sind dafür technisch vorbereitet. Die Fähigkeit zum bidirektionalen Laden soll binnen zwei Jahren durch ein Software-Update aktiviert werden. Finanzielle Details der Partnerschaft nannte Volkswagen nicht. In Deutschland ist Elia durch seine Netztochter 50Hertz bekannt.