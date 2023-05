Autoindustrie : VW will sich an Rabattschlachten in China nicht beteiligen

Volkswagen will sich aus Preiskämpfen in China weitgehend heraushalten und auf seinem wichtigsten Markt profitabel weiter wachsen. „Wir werden uns an der Rabattschlacht nicht um jeden Preis beteiligen“, sagte China-Chef Ralf Brandstätter in einem von dem Autobauer am Mittwoch veröffentlichten internen Interview. Die Marktposition des Konzerns sei stark genug. „Für uns steht die Wirtschaftlichkeit im Fokus, nicht das Absatzvolumen oder Marktanteile.“