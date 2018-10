Autoindustrie Zahl der Beschuldigten im VW-Abgas-Skandal steigt

Drei weitere Beschuldigte sind laut Staatsanwaltschaft zu dem Verfahren wegen Software-Manipulationen beim Stickstoffdioxid-Ausstoß von Diesel-Autos hinzugekommen. In diesem Zusammenhang sind nun 42 Personen im Fokus der Ermittler. Bei sechs Verdächtigen geht es um falsche CO2- und Verbrauchsangaben, in drei Fällen um Marktmanipulation und in einem Fall um einen Mitarbeiter, der zum Löschen von Daten aufgerufen haben soll.