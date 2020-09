Autoindustrie Zulieferer Schaeffler baut 4400 weitere Stellen ab

Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will bis Ende 2022 wegen der Krise in der Automobilindustrie 4400 weitere Stellen in Deutschland und Europa abbauen. Betroffen seien im wesentlichen zwölf Standorte in Deutschland – darunter der Stammsitz im fränkischen Herzogenaurach – und zwei weitere im europäischen Ausland, teilte Schaeffler am Mittwoch mit. Für den Standort Wuppertal werde auch eine Komplettschließung nicht mehr ausgeschlossen.