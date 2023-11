Autokonzern: Volkswagen drosselt Produktion in Zwickau wegen fehlender Motoren

Volkswagen unterbricht wegen fehlender Teile die Produktion von Elektroautos in Sachsen. Die Fertigung von Fahrzeugen der Modelle Audi Q4 sowie des ID.4 und ID.5 werde voraussichtlich für drei Wochen eingestellt, teilte Volkswagen am Donnerstag auf Anfrage mit. Grund dafür sei, dass die Produktion von Elektromotoren im Teilewerk in Kassel stocke. „Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Fertigung bedarfsgerecht hochzufahren“, erklärte ein Sprecher.