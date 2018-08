Autokonzern: Wegen des US-Handelsstreits mit China ändert Ford seine Pläne fürs Modell „Focus Active“

DetroitDer Handelsstreit zwischen den USA und China macht Ford zu schaffen. Angesichts drohender US-Zölle auf chinesische Produkte zog der Autokonzern seine Pläne zurück, einen in der Volksrepublik produzierten Kleinwagen in Amerika zu verkaufen, wie Ford am Freitag mitteilte. Kostengründe seien dafür entscheidend. Das Modell „Focus Active“ solle vielmehr nach Europa exportiert oder in China selbst vertrieben werden.