Automanager: Ghosn-Anwalt spricht von „Verschwörung“ innerhalb des Nissan-Konzerns

TokioEin französischer Anwalt des ehemaligen Nissan-Chefs Carlos Ghosn hat eine „Verschwörung“ innerhalb des Nissan-Konzerns für Ghosns Probleme verantwortlich gemacht. Ghosn sei in „eine Art Falle“ getappt, sagte Jean-Yves Le Borgne in einem Interview am Mittwoch. Hintergrund sei Ghosns Versuch gewesen, den japanischen Autohersteller stärker an den französischen Autobauer Renault zu binden.