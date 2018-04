Automarkt: Audi will in China bis 2023 über eine Million Fahrzeuge verkaufen

FrankfurtAudi will seinen Absatz auf dem weltgrößten Automarkt China in den nächsten sechs Jahren verdoppeln. „2023 möchten wir in China 1,2 Millionen Autos verkaufen“, sagte Audi-Vertriebschef Bram Schot der Branchen- und Wirtschaftszeitung „Automobilwoche“ laut Vorabbericht vom Montag.