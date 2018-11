Automarkt Daimler rechnet weiter mit starkem Wachstum in China

Ende nächsten Jahres solle die Produktion des Elektro-Geländewagens EQC in Peking beginnen. Und von den mehr als zehn E-Autos, die Mercedes-Benz unter der neuen Marke plant, sollten die meisten auch in China gebaut werden, ergänzte Troska. Er sei daher sehr zuversichtlich, die Elektroautoquote in China zu erfüllen - notfalls auch, indem Daimler seinen Partnerunternehmen BAIC, BYD oder vom Großaktionär Geely CO2-Kredite abkauft.