Automarkt Halbleitermangel: Britische Autoproduktion geht weiter zurück

Der Abwärtstrend der britischen Autoproduktion hält an. Wie der Verband der britischen Automobilhersteller und -händler SMMT am Freitag mitteilte, ging die Produktion in dem Land im vergangenen Monat zum Vorjahreszeitraum um mehr als 40 Prozent zurück. Demnach rollten im Februar rund 62.000 Fahrzeuge vom Band.