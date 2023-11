Automarkt: Pkw-Neuzulassungen in Deutschland steigen

Nach dem Auslaufen der Elektroauto-Kaufprämie für Unternehmen fiel das Plus bei Autos mit Verbrennungsmotor überdurchschnittlich hoch aus: Bei Benzinern und Hybriden legten die Neuzulassungen um 7,5 beziehungsweise 7,9 Prozent zu. Elektroautos schafften aber dennoch ein Plus von 4,3 Prozent. Die Fahrzeuge, die beim Betrieb kein CO2 mehr ausstoßen, kommen inzwischen auf einen Anteil von 17,1 Prozent an den gesamten Neuzulassungen und liegen damit laut KBA vor den Dieselautos.