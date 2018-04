Automatisierung: Tesla-Chef Musk räumt Versäumnisse bei Model 3-Produktion ein

Hin und wieder muss jedoch selbst der 46-Jährige zugeben, dass er sich geirrt hat. „Die exzessive Automatisierung bei Tesla war ein Fehler“, ließ er am Freitag via Twitter wissen. „Um präzise zu sein, mein Fehler.“ Er habe bei der Produktion der Model 3 zu viele Roboter eingesetzt, gestand er zuvor im Interview mit dem Fernsehsender CBS. „Menschen sind unterschätzt.“ Dabei wollte der Unternehmer der Konkurrenz gerade durch Automatisierung in der Produktionsstraße davoneilen.