Automesse Erste Münchner IAA 2021 soll eine Woche vor dem Oktoberfest stattfinden

Die größte Automesse Europas soll nächstes Jahr vom 7. bis 12. September in München stattfinden – also eine Woche vor dem Oktoberfest. Das teilte die Messe München als Mitveranstalter der IAA am Donnerstag auf Anfrage mit. Die neue Internationale Automobilausstellung solle „sämtliche Akteure der Mobilitätskette vereinen und offene Diskussionen“ umfassen.