Automesse Peking: Deutsche Autobauer brauchen eine neue China-Strategie

FrankfurtVor der Automesse in Peking erfüllt China den westlichen Autobauern einen lange gehegten Wunsch: Kürzlich kündigte die Regierung an, dass der Zwang zur Ehe mit einer chinesischen Partnerfirma bis 2022 abgeschafft wird. Auch Importzölle sollen „deutlich“ sinken. Unter dem Druck des Handelskonflikts mit den USA werden also die Karten für VW, Daimler & Co. auf ihrem wichtigsten Markt China neu gemischt.