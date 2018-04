Automesse Peking: Die smarte Daimler-Limousine soll junge Chinesen begeistern

Was für Europäer eher befremdlich wirken mag, kommt in China prima an. Nirgendwo sonst hat Daimler so viele und so junge Kunden. Das Durchschnittsalter der fernöstlichen Mercedes-Käufer liegt bei gerade einmal 36 Jahren. Entsprechend jugendlich geben sich die Schwaben daher am Rande der Beijing Motor Show, der größten Automobilmesse der Welt. Daimler-Chef Dieter Zetsche buhlt dabei regelrecht um die junge Kundschaft.