Automobilbranche Verband: Europas Automarkt erleidet im Hochsommer Rückschlag

Von den Herstellern stand in den ersten acht Monaten Volkswagen mit 1,8 Millionen Autos an der Spitze, das entspricht einem Absatzplus von 12,7 Prozent. Stellantis mit Marken wie Peugeot, Fiat oder Opel folgte mit 1,5 Millionen Autos und einem Plus von 14,4 Prozent. Von den übrigen europäischen Automarken schaffte BMW ein Absatzplus von 15 Prozent, Daimler immerhin noch plus 0,6 Prozent. Renault verkaufte dagegen 4,1 Prozent weniger Autos als vor Jahresfrist. Die Autobranche weltweit leidet derzeit an einem massiven Halbleitermangel und musste deswegen die Produktion drosseln.



Mehr zum Thema: In der Automobilbranche wird der Bereich Elektromobilität immer größer. Allerdings stellen die Punkte Laden und Reichweite für viele ein Problem da. Was aber alles verändern könnte, ist das Schnellladen: Elektroautos werden günstiger, grüner, urlaubstauglicher. In der Stadt braucht man keinen Stellplatz mit Stromanschluss – es reicht, kurz bei der Tankstelle vorbeizufahren. Nur ein Traum? Vielleicht nicht mehr lange.