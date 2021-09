Automobilholding: Stellantis kauft sich in US-Autofinanzierungsmarkt ein

Die europäische Automobilholding übernimmt eigenen Angaben zufolge zum Einstieg in das Finanzierungsgeschäft in den USA den Dienstleister First Investors Financial Service Group für rund 285 Millionen Dollar in bar. „Der direkte Besitz eines Finanzunternehmens in den USA ist eine Chance, die es Stellantis ermöglicht, unseren Kunden und Händlern kurz- bis mittelfristig eine vollständige Palette von Finanzierungsoptionen anzubieten, einschließlich Privatkundenkrediten und Leasing“, sagte Firmenchef Carlos Tavare.