Automobilindustrie: Audi baut offenbar Produktionsnetz um – Werk in Brüssel im Fokus

Audi plant einem Pressebericht zufolge Veränderungen im weltweiten Produktionsnetzwerk, wobei dem Brüsseler Werk ein herber Verlust droht. Der Premiumhersteller arbeitet nach Informationen der „Automobilwoche“ gemeinsam mit dem Volkswagen-Konzern an der Planung. Einzelheiten würden voraussichtlich im Frühjahr bekanntgegeben, heißt es in einem Vorabbericht der am Montag erscheinenden Fachzeitschrift unter Berufung auf Audi.