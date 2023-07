Automobilindustrie: Autoverband VDA hebt Prognose an – dennoch mauer Ausblick

Die deutsche Automobilindustrie rechnet wegen abflauender Lieferprobleme mit höheren Zuwächsen in diesem Jahr als bisher, blickt aber weiter pessimistisch in die Zukunft. Für den europäischen Automarkt werde nun mit einem Wachstum von neun Prozent auf knapp 12,3 Millionen Fahrzeuge gerechnet, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Donnerstag in Berlin mit.