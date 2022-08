Automobilindustrie China startet durch: Aber deutsche Hersteller verlieren Marktanteile

Deutsche Autobauer haben in China kräftig Marktanteile verloren, während der größte Automarkt der Welt wieder an Schwung gewinnt. China sei erneut die „Lokomotive“, meinte Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Duisburger Center Automotive Research (CAR) am Mittwoch in einer Analyse. Obwohl der globale Autoabsatz in diesem Jahr voraussichtlich um 3,2 Prozent zurückgehen dürfte, soll der Markt in China um fünf Prozent zulegen, schätzt Dudenhöffer.